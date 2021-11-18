С критикой предстоящего визита в Грецию папы Римского Франциска выступил иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим. В посвященной данному событию статье, опубликованной 17 ноября 2021 года, архиерей назвал визит главы Ватикана проблемным, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

В начале публикации митрополит Серафим подчеркнул гостеприимство греков, которое «на протяжении длительного периода существования греческого народа приобрело эпический и „божественный“ характер». Однако дальнейшее содержание статьи свидетельствует, что отмеченное иерархом гостеприимство может относиться к чему угодно, но только не к предстоящему папскому визиту в Грецию. В частности, митрополит Серафим отметил лицемерный еретический характер римского католицизма и его презрение к международному праву.

Иерарх указал, что «семантическое государство» Ватикан было создано «при фашистском режиме полубезумного диктатора Бенито Муссолини» на основании Латеранских соглашений 11 февраля 1929 года, заключенных между правительством Италии и папским престолом.

Также греческий архиерей напомнил о связи папы Франциска с аргентинской хунтой в бытность его служения на руководящих должностях ордена иезуитов в Буэнос-Айресе. Как отметил митрополит Серафим, папа «не решается посетить страну своего происхождения и деятельности», опасаясь ответственности — 14 февраля 2013 года Аргентинский суд признал местную епархию Католической церкви причастной к преступлениям военной хунты, правившей страной с 1976 по 1983 год.

Диктаторский режим Хорхе Виделы расправлялся с политическими оппонентами, сбрасывая их в Атлантический океан с вертолетов и самолетов. За годы его правления более 30 тысяч человек бесследно исчезли и были убиты.

Приглашение «господина Франциска Бергольо» посетить Грецию митрополит Серафим назвал «серьёзной преступной ошибкой» со стороны власти. В то же время иерарх поблагодарил Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, а также членов Священного Синода, «за их ортодоксальный настрой и дистанцирование от этого проблемного визита».

Впрочем, как известно, в ходе своего визита в Грецию папа Римский Франциск встретится с Архиепископом Афинским Иеронимом дважды, и на фоне этого остаётся только догадываться в чём заключается этот «ортодоксальный настрой» греческого Предстоятеля.

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