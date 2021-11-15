«Мы прекрасно помним, откуда получили православную веру — из Константинополя, но только Патриарх Варфоломей не участвовал в этом. От него мы не получили ни православную веру, ни чего-либо ещё хорошего, а получили раскол, который он учинил на канонической территории нашей Церкви», — ответил на эти претензии председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в ходе передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», передаёт Служба коммуникации ОВЦС.

Выступая на мероприятии в Нью-Йорке, организованном Архиепископией Константинопольского Патриархата в США, Патриарх Варфоломей употребил словосочетание «Σκασίλα μου», которое является жаргонным, поэтому его слова вызвали радость и апллодисменты у участников мероприятия, среди которых было много авторитетных членов греческой диаспоры в США.

«Его слушателями были те самые люди, которые спонсируют его деятельность по разрушению мирового Православия и Русской Православной Церкви. То, что ему наплевать на Русскую Церковь, и раньше должно было стать очевидно, но раньше он это скрывал, а теперь даже не скрывает», — подчеркнул глава ОВЦС.

«Под видом уврачевания раскола Патриарх Варфоломей его легализовал, а теперь пытается всех принудить к тому, чтобы его беззаконное и антиканоническое деяние признали. Ни мы, ни другие Поместные Церкви это не признаем, кроме нескольких Церквей, которые признали под его давлением. Он называет себя старшим братом — пусть для них и будет старшим братом, а нам не нужен „старший брат“, которому наплевать на нас, на православные каноны и на православное единство», — заявил владыка Иларион.

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