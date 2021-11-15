Глава Антиохийского Патриархата справился о здоровье главы Фанара и поздравил его с 30-летием восшествия на Патриарший престол…

15 ноября 2021 года Патриарх Антиохийский Иоанн X позвонил по телефону Константинопольскому Патриарху Варфоломею, чтобы справиться о его здоровье после болезни, которая поразила его во время недавнего визита в Америку, сообщает «OrthodoxTimes».

Его Блаженство пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья и поздравил его с тридцатилетием вступления на Патриарший престол, отмечает профанарский портал. Его Блаженство также попросил Его Святейшества всегда упоминать в своих молитвах Антиохийскую Церковь.

В ответ Константинопольский Патриарх поблагодарил Патриарха Иоанна X за его любовь и общение. Глава Фанара заверил его в своей поддержке в связи с ситуацией в Ливане и Сирии в свете различных сложных кризисов, пережитых двумя странами.

Антиохийский Патриарх в отличие от ряда других Предстоятелей греческих Церквей (Александрийского, Элладского и Кипрского) не стал признавать украинских раскольников, однако, несмотря на это, он не собирается отказываться от общения с Патриархом Варфоломеем, которого в Московском Патриархате считают уклонившимся в раскол.

Всё это свидетельствует о том, что кризис в мировом Православии надолго, если не навсегда. Практически все греческие Церкви в настоящее время если не склонны поддерживать главу Фанара, то уж точно не собираются его осуждать, а это даёт Патриарху Варфоломею уверенность в правильности своих антиканонических действий на Украине.

Русская линия