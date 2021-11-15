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Сводка новостей от 15 ноября 2021

Митрополит Нежинский Климент: Рано или поздно Порошенко придётся ответить за инициированные им гонения на УПЦ
Бывший президент Украины превратился в откровенного богоборца, и если он не покается, его ждёт незавидная участь, обратил внимание владыка…

Пётр ПорошенкоБывший президент Украины Петр Порошенко, осуществляя гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь, стал откровенным богоборцев и за это ему неминуемо придётся отвечать пред Богом, заявил РИА Новости глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

«Для гонителей существует ловушка, которую никто из них не замечает. Когда они борются с Церковью, то неминуемо становятся богоборцами — последователями сатаны, место которого в вечном аду. Конечно, в истории были и случаи, когда особым произволением Божьим даже гонители осознавали, куда они влезли в своей борьбе против Христа, приносили покаяние, и даже становились святыми: Бог никогда не отталкивает от себя кающегося грешника. К сожалению, такие раскаяния происходили не очень часто», — сказал митрополит Климент.

По его словам, сказанное актуально и для Порошенко, который устраивал гонения на Украинскую Православную Церковь. Вместе с тем, он отметил, что в Новом завете Церковь от начала своей истории представлена гонимой со стороны власти: «Сильным мира сего всегда чудился страх от того, что авторитет Церкви в обществе во все времена был несравненно выше авторитета светской власти».

Поэтому, по мнению митрополита Климента, императоры и их последователи стремились контролировать христиан, «а если так, как они хотели, не получалось (а зачастую стояла задача поклоняться царю как божеству), то начинались открытые физические гонения на христиан и попытки их полного истребления».

«Этих гонений за две тысячи лет истории Церкви было много. Но они не только не уничтожили, но привели к её масштабному распространению. Есть известное христианское выражение: „кровь мучеников стала семенем Церкви“. Причина этого проста: гонители видят в Церкви только человеческую проекцию. И они думают, что если справятся с людьми, то справятся и с Церковью. Но, к счастью, Православной Церковью управляют не люди, а Бог. И он все в истории управляет во имя спасения человека от греха», — заключил собеседник агентства.

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