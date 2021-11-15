В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратили внимание на то, что большинство противозачаточных средств носят абортивный характер…

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале рассказал об абортивных свойствах противозачаточных таблеток, предупредив верующих женщин, что приём таких средств недопустим и является не меньшим грехом, чем аборт, сообщает СПЖ.

«К сожалению, так называемые „противозачаточные“ гормональные таблетки, которые вошли сейчас в массовое употребление, в своём большинстве обладают скрытым абортивным эффектом. То есть да, они препятствуют зачатию, однако даже если зачатие произошло, меняя гормональный фон, вызывают прекращение беременности. Причём, как свидетельствуют специалисты, в каждом конкретном случае нельзя сказать, какой медицинский эффект имели данные гормоны: препятствовали возникновению беременности или вызвали её прекращение (аборт) на раннем сроке», — написал Вахтанг Кипшидзе.

Представитель Синодального отдела добавил, что такая ситуация вполне устраивает фармацевтические компании. «Ведь можно спокойно продавать под этикеткой „противозачаточных таблеток“ препараты скрытого абортивного действия. Ведь большинство бизнесменов не интересует, считаете ли вы аборт грехом или нет. Интересует то, сколько вы готовы заплатить», — отметил он.

В свою очередь глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале написал, что позиция Церкви по абортивным свойствам противозачаточных таблеток не нова и процитировал «Основы социальной концепции РПЦ», принятые в 2000 году.

«Коллеги, ещё раз: высказанная мною позиция касается препаратов абортивного действия и в ней (позиции) нет ничего нового: в принятых ещё в 2000 году Основах социальной концепции Русской Церкви говорится: „Некоторые из противозачаточных средств фактически обладают абортивным действием, искусственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона, а посему к их употреблению применимы суждения, относящиеся к аборту“», — отметил Владимир Легойда.

Русская линия