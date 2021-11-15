Встреча прошла по инициативе Гиули Аласания, которая позднее сообщила, что Патриарху не безразлична судьба её сына…

Мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает наказание в грузинской тюрьме, Гиули Аласания попыталась привлечь внимание общественности к судьбе своего сына и по своей инициативе встретилась с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, сообщает портал «Грузия онлайн».

После встречи она заявила, что Патриарху Илие небезразлично положение Саакашвили, но призналась, что встреча была недолгой и речь шла в целом о правах всех грузинских заключённых.

«Я знаю, что ему не безразлично положение моего сына. Знаю, что мой сын всегда надеется на Патриарха. Мы поговорили, встреча длилась недолго. Патриарх был вместе со священниками, которые, видимо, заботятся о нём. Мы говорили в общем смысле о том, что в Грузии традиционно жизнь всегда очень ценилась. В нашем праве не существовало статьи, предполагающей смертной казни. Вот на такие темы мы поговорили. Я пожелала ему здоровья и ушла. Ничего особенного», — заявила Гиули Аласания в беседе с телеканалом «Формула».

Как отметила мать экс-президента, местоблюститель Патриарха, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио на встрече не присутствовал.

Русская линия