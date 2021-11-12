Православие ищет выход, как избежать большого раскола из-за нарушения основ канонического устройства Церкви при решении украинского вопроса. Об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний на брифинге во время Международной научно-практической конференции по вопросам соборности и первенства в Православии, состоявшейся 11 ноября 2021 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Центр информации УПЦ.

«Вселенская Православная Церковь стоит перед большим кризисом — мы на грани большого раскола, из-за ситуации на Украине, из-за тех неправомерных, антиканонических действий, которые совершил патриарх Варфоломей в отношении украинских раскольников», — сказал митрополит Антоний.

Он пояснил, что выход из сложившейся ситуации собравшиеся на форуме иерархи ищут в истории Церкви — в части принятия раскольников в евхаристическое общение, и анализа канонических устоев, составляющих основу церковной жизни.

«Как здание стоит на фундаменте: оно может быть красивым, могут быть украшены стены, кровля, но все стоит на фундаменте, — привел пример архиерей. — Фундамент исторической Церкви — церковные каноны. Патриарх Варфоломей, к сожалению, выдавая так называемый томос украинским раскольникам, сделал это с нарушением всех основ канонического устройства Православной Церкви».

«Это может привести к великому расколу, который когда-то произошел в XI веке, когда западная Церковь разделилась с восточной Церковью и до сих пор эти великие разделения между католиками и православными существуют, и мы не можем сослужить. К сожалению, мы на грани такого раскола внутри самой Православной Церкви», — сказал митрополит Антоний.

Решить текущие проблемы, по его мнению, помогло бы соборное заседание — при осознании ответственности перед Церковью и историей за происходящее. «Мы же говорим, что Церковь — это не решение одного человека. Это соборное решение, когда принимают участие все члены Вселенской Церкви. Поэтому мы настаиваем на том, что украинский вопрос должен рассматриваться на всеправославном уровне», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он предложил формулу встречи — совещание глав Поместных Церквей с возможным участием епископата. Несмотря на множество ересей и расколов в церковной истории, при наличии мужества и желания, эти нестроения всегда решались на Вселенских и Поместных соборах, отметил архиерей.

Однако большой вопрос, есть ли такое желание у патриарха Варфоломея, заметил управляющий делами УПЦ. «Как показывает опыт, если любой человек грешит в одном грехе, то другой грех идет уже по цепочке. Поэтому если есть одно нарушение в решении церковного вопроса с нарушением какого-то одного канона, за ним следует и другое нарушение. Это доказывает опыт каждого из нас в нашей духовной жизни, это доказывает и историческое существование нашей Церкви», — подытожил митрополит Антоний.

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