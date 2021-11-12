Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ещё раз заявил, что вопрос вакцинации от коронавируса или отказа от неё не содержит в себе религиозной составляющей, поскольку это чисто медицинский вопрос, сообщает ТАСС.

«Человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением. <…> Но считаем, что человек должен самостоятельно, свободно принимать решение», — сказал Легойда в интервью телеканалу RTVI.

«Мы за свободу выбора», — добавил он.

При этом Владимир Легойда отметил, что «в условиях современной доказательной медицины вакцинация — это основной способ противостоять этой заразе». В связи с этим глава Синодального отдела напомнил, что Патриарх Кирилл ранее также привился от коронавируса.

Тем не менее, нельзя не обратить внимание, что Его Святейшество, несмотря на прививку, до сих пор избегает публичных мероприятий и многолюдных богослужений из-за опасения заразиться коронавирусом. Так, с момента вакцинации он неоднократно пропускал торжества в Троице-Сергиевой Лавре, которые ранее всегда возглавлял, а также старается проводить собрания онлайн.

Такое поведение Предстоятеля Русской Православной Церкви может свидетельствовать о том, что он сомневается в эффективности созданной вакцины, которая не может защитить человека от заражения на все сто процентов. В этом свете стоит ли удивляться тому, что многие россияне также не доверяют этой вакцине, а потому не спешат делать прививки?

Русская линия