Патриарх Варфоломей заверил, что не уйдёт в отставку по состоянию здоровья

12 ноября 2021 года глава Константинопольской Церкви патриарх Варфоломей заявил, что не уйдёт в отставку в связи с пошатнувшимся состоянием здоровья, сообщает СПЖ со ссылкой на профанарский сайт Fosfanariou. gr

Патриарх Варфоломей встретился с иерархами Константинопольского патриархата в Турции, которые «подарили ему цветы и сладости, приветствовали его по случаю его возвращения из Америки и пожелали ему здоровья и долгих дней у руля церкви».

В свою очередь глава Фанара выразил иерархам свою «глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку» и опроверг слухи, циркулирующие в Стамбуле, о том, что он намерен уйти на покой по состоянию здоровья.

Оснований для таких предположений в последнее время было более чем достаточно. 23 октября, в начале первого за 12 лет официального визита в США, Константинопольский патриарх попал в больницу Вашингтона. Официальной причиной госпитализации назвали усталость после длительного перелёта, однако на самом деле это было не так.

25 октября глава Фанара покинул больницу и начал встречи с первыми лицами США, в том числе с президентом Джо Байденом и главой Госдепа Энтони Блинкеном. Однако, 3 ноября 2021 года Константинопольского патриарха Варфоломея в США повторно госпитализировали. В больнице Mount Sinai он перенёс экстренное стентирование.

Русская линия