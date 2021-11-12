11 ноября 2021 года, накануне 200-летия со дня рождения Федора Достоевского (1821−1881), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил заупокойную литию на могиле великого русского писателя на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, сообщает ИА «Вода живая».

Среди молившихся были наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий с братией, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и иерей Павел Ермошкин.

За богослужением пел хор обители.

«Промысл Божий послал Федора Достоевского нашей стране во второй половине XIX века, чтобы народ обратился ко Христу, — сказал владыка. — Хотя Россия и оставались православной, но народ все больше отступал от Бога, и вот, нашелся человек, который засвидетельствовал, что без Христа Россию ожидают тяжелые времена, и показал на примере героев своих произведений, что ждет нас. Все его пророчества сбылись, и мы знаем, какие утраты понесла наша страна за то, что отступала от Бога, жила без веры под игом атеизма. Он все это предвидел, через него Господь нам указал, что нужно всем возвращаться ко Христу. Для нас спасение только в Боге, больше нам искать на земле нечего. Только со Христом Россия может жить, и русский народ должен свидетельствовать всему миру свою веру в Него. Сегодня, хоть и немного нас, но верующие пришли помолиться. Мы со Христом, Федор Михайлович, слышим вас и теперь понимаем хорошо, потому что на опыте видели: о чем вы говорили — то и совершилось. И теперь, чтобы не отступать, надо идти ко Христу и призывать к этому нынешнее поколение. Вечная память великому писателю на все времена!»

Надгробный памятник гению русской словесности входит в экспозицию Музея городской скульптуры. Он был установлен в 1883 году, отреставрирован при содействии городского комитета по культуре и вновь освящен 11 ноября 2020 года. На мраморной плите начертаны любимые слова Федора Михайловича из Евангелия: «Аще зерно пшенично падъ на земли не умретъ, то едино пребываетъ: аще же умретъ, многъ плодъ сотворитъ» (Ин. 12:24).

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