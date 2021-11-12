Комитет по правам человека ООН признал факт нарушения прав канонической Церкви и призвал Украину защитить верующих и их храмы от насилия и вандализма…

11 ноября 2021 года Комитет по правам человека Организации объединенных наций (КПЧ ООН) опубликовал своё решение относительно исполнения международных обязательств со стороны Украины, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав верующих УПЦ, сообщает СПЖ со ссылкой на НПО «Public Advocacy» («Общественная правозащита»).

В частности, в решении Комитета по Украине отметили следующее:

«Комитет обеспокоен сообщениями о насилии, запугивании и актах вандализма в отношении мест отправления культа в связи с процессом перехода церквей и религиозных общин от Украинской Православной Церкви к вновь созданной Православной церкви Украины. Комитет также обеспокоен сообщениями о бездействии полиции в связи с такими инцидентами и отсутствием информации о расследованиях, проведенных государством-участником (статья 18)».

В связи с этим КПЧ ООН рекомендует властям Украины гарантировать эффективное осуществление свободы религии и убеждений, в том числе путем обеспечения защиты мест отправления культа от насилия, запугивания и актов вандализма, а также обеспечить тщательное и оперативное расследование всех случаев насилия и наказание за них.

Глава НПО «Общественная правозащита» Олег Денисов назвал это решение Комитета положительным фактом реакции международных правозащитных организаций на беспредел по отношению к религиозным организациям и верующим УПЦ на Украине.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идёт об организации системы ООН, которая имеет максимально высокий юридический статус в системе международного права, и на международном уровне «не существует еще более весомых способов международной критики того, что происходит в Украине по отношению к верующим УПЦ».

«Это решение в императивной форме указывает украинским властям на недопустимость их политики, проводимой по отношению к верующим Украинской Православной Церкви. Подобные решения способствуют также и опровержению фейковой информации о якобы тотально „добровольном“ характере переходов общин УПЦ в другие конфессии. Хотя прохождение информации в системе ООН как правило требует очень длительного времени, Комитет по правам человека ООН является наиболее системным органом среди международных организаций с действительно работающими процедурами рассмотрения информации и отчетов о нарушениях прав человека», — отметил правозащитник.

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