После введения в Греции ограничений для невакцинированных, а также призыва Синода приходить в храмы только с прививкой или ПЦР-тестом на коронавирус, многие греческие прихожане принесли с собой на воскресную службу сертификат вакцинации, опасаясь, что их не пустят в храм без указанного документа, сообщает СПЖ со ссылкой на греческий телеканал Mega TV.

С 6 ноября в стране действуют новые ограничения для невакцинированных, которым запретили посещать практически все учреждения и заведения без свежего отрицательного теста на COVID. Эти меры не распространяются на продуктовые магазины, аптеки и храмы, но на воскресную службу большинство прихожан всё равно пришли со всеми необходимыми документами на случай контроля.

При этом священники Элладской Православной Церкви отказались проверять ковид-сертификаты на входе в храм.

«Мы не инспекторы, которые проверяют, есть ли у прихожан, документы и прочее, но мы все держимся на расстоянии, внутри в масках», — отметил священник одного из храмов в Салониках.

Русская линия