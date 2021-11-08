В Димитриевскую родительскую субботу сербы вновь с горечью увидели, что сербское кладбище на юге города Косовска-Митровица осквернено, а многие надгробные памятники и плиты вывернуты и разбиты, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на сайт Mitropolija.

Утром 6 ноября 2021 года несколько сотен сербов из Северной Митровицы воспользовались редкой возможностью пройти на кладбище в южную часть города, которая находится под контролем албанских властей. Однако многим не удалось разыскать родные могилы — памятники были разбиты, обломки разбросаны, захоронения заросли ковром сорняков.

«Мне не хватает слов описать, насколько печально было всё это видеть. Мы не можем прийти сюда, когда хотим возжечь на могилах свечи. Но даже когда „они“ позволяют нам сделать это на родительскую субботу, нас встречает такое скорбное зрелище. Есть ли такое ещё где-то в мире, чтобы могилы, надгробия, умершие, кому-то не давали покоя? Но мы всегда будем сюда приезжать, несмотря на все трудности», — сказал женщина, пришедшая на могилу своего мужа.

По словам протоиерея Милии Арсовича из церковной общины Косовска-Митровицы, сопровождавшего посетителей на кладбище, ситуация очень тяжёлая. Из года в год вандалы сносят всё больше могильных памятников, администрация не обращает на это никакого внимания.

Такая же ситуация и в Приштине, где сербы, пришедшие на поминки на кладбище, призвали соотечественников не забывать своих предков, чтобы их могилы полностью не заросли сорняками и не исчезли.

Город Косовска-Митровица, названный в честь великомученика Димитрия Солунского, с 1999 года разделён на южную часть, с абсолютным большинством албанского населения (примерно 60 тыс. жителей) и северную, заселенную преимущественно сербами (около 13 тыс. человек). После раздела города сербский православный Дмитриевский храм оказался в албанской части и стал недоступен для сербов. Поэтому в 2005 году в сербском районе была построена и торжественно открыта новая церковь. В 2011 году на главном мосту через реку Ибар между албанской и сербской частями города сербы воздвигли баррикаду-заграждение.

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