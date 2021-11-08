Вслед за Патриархом Варфоломеем с недомоганием слёг архиепископ Элпидофор
Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата не смог проводить главу Фанара во время его отъезда из США…
Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Элпидофор, который совсем недавно навещал госпитализированного с недомоганием во время визита в США Патриарха Варфоломея, сам заболел и в итоге не смог принять участие в церемонии прощания с главой Фанара.
Как сообщает профанарский портал «Orthodoxtimes», владыка Элпидофор почувствовал себя плохо в минувшую субботу — у него сильно кружилась голова.
В результате он экстренно посетил своего врача, который рекомендовал ему отдохнуть, так как головокружение возникло из-за чрезмерной усталости, а потому представитель Фанара оставался прикованным к постели всю субботу и воскресенье.
Из-за своей болезни архиепископ Элпидофор даже не смог принять участие в прощании с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, которые покинул США в полдень в воскресенье.
Архиепископ также отменил своё участие в обеде Братства Филоптоха, на котором его представлял епископ Назианзинский Афинагор, а также в сербской литургии в Питтсбурге. Он также отменил свой визит в монастырь Святого Нектария в Нью-Йорке, где теперь его будет представлять епископ Медеи Апостолос.
Вслед за Патриархом Варфоломеем с недомоганием слёг архиепископ Элпидофор Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата не смог проводить главу Фанара во время его отъезда из США...