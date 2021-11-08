Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата не смог проводить главу Фанара во время его отъезда из США…

Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Элпидофор, который совсем недавно навещал госпитализированного с недомоганием во время визита в США Патриарха Варфоломея, сам заболел и в итоге не смог принять участие в церемонии прощания с главой Фанара.

Как сообщает профанарский портал «Orthodoxtimes», владыка Элпидофор почувствовал себя плохо в минувшую субботу — у него сильно кружилась голова.

В результате он экстренно посетил своего врача, который рекомендовал ему отдохнуть, так как головокружение возникло из-за чрезмерной усталости, а потому представитель Фанара оставался прикованным к постели всю субботу и воскресенье.

Из-за своей болезни архиепископ Элпидофор даже не смог принять участие в прощании с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, которые покинул США в полдень в воскресенье.

Архиепископ также отменил своё участие в обеде Братства Филоптоха, на котором его представлял епископ Назианзинский Афинагор, а также в сербской литургии в Питтсбурге. Он также отменил свой визит в монастырь Святого Нектария в Нью-Йорке, где теперь его будет представлять епископ Медеи Апостолос.

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