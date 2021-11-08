Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме в Рустави, во второй раз за последнее время навестил митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карсский Грузинской Православной Церкви митрополит Николай (Пачуашвили), который на сей раз исповедовал и причастил заключённого, передаёт ИА Regnum.

«Михаил Саакашвили сообщил нам, что хочет причаститься. Когда я рассказал об этом Патриарху, он, не колеблясь ни минуты, сказал, что, если он хочет причаститься, то он обязательно должен это сделать», — рассказал владыка Николай.

Грузинский архиерей сообщил, что готовился к проведению Таинства около недели. Он также сказал, что Саакашвили стал заметно хуже выглядеть после их последней встречи, прошедшей около месяца назад.

Стоит отметить, что во время приезда в Грузию Саакашвили не скрывал, что после развода со своей женой Сандрой Рулофс, от которой у него двое детей, он находился в блудной связи с украинкой Елизаветой Ясько, которая также приехала в Тбилиси. Поэтому сообщение о причащении бывшего грузинского лидера было воспринято многими верующими Грузинской Церкви со смущением. Не случайно, митрополит Ахалкалакский Николай, причастивший заключённого, постарался сослаться на авторитет Грузинского Патриарха Илии, указав, что именно он благословил причастить Саакашвили. Так это на самом деле или нет, но в Грузинской Церкви, действительно, есть несколько архиереев, которые имеют националистические взгляды и активно участвуют в политической борьбе на стороне нынешней оппозиции.

Русская линия