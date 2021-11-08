Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви, который состоялся сегодня в удалённом режиме…

8 ноября 2021 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви приняли целый ряд важных решений, обсудив их с помощью средств удаленной связи, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе заседания Патриарх Кирилл обратился к членам Синода с сообщением «о необходимости внесения в уставы (положения) синодальных и иных общецерковных учреждений поправки, согласно которой Патриарх Московский и всея Руси вправе в исключительных случаях своим указом освободить руководителя синодального учреждения от занимаемой должности и назначить (освободить от должности) исполняющего обязанности руководителя синодального учреждения».

В результате было принято решение утвердить изменения и дополнения в уставы и положения:

а) Отдела внешних церковных связей;

б) Издательского совета;

в) Учебного комитета;

г) Финансово-хозяйственного управления;

д) Отдела по монастырям и монашеству;

е) Отдела религиозного образования и катехизации;

ж) Отдела по церковной благотворительности и социальному служению;

з) Миссионерского отдела;

и) Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами;

к) Отдела по делам молодежи;

л) Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

м) Отдела по тюремному служению;

н) Комитета по взаимодействию с казачеством;

о) Патриаршего совета по культуре.

п) Управления делами Московской Патриархии;

р) Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям;

с) иных синодальных и общецерковных структурах, действующих на основании положений, без прав юридических лиц.

В связи с кончиной настоятельницы Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря игумении Рафаилы (Хильчук) Синод назначил на должность игумении обители монахиню Парфению (Новак).

Члены Синода также заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости освобождения архимандрита Илии (Руднева) от должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата и назначения иеромонаха Ермогена (Бурыгина), исполняющего обязанности заместителя управляющего делами Московской Патриархии, на должность исполняющего обязанности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

В результате было принято решение:

1. Освободить архимандрита Илию (Руднева) от должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. Местом несения послушания архимандриту Илии (Рудневу) определить Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

2. На должность исполняющего обязанности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата назначить иеромонаха Ермогена (Бурыгина), освободив его от должности исполняющего обязанности заместителя управляющего делами Московской Патриархии.

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