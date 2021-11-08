Святейший Патриарх Кирилл отныне сможет единолично увольнять и назначать глав Синодальный отделов
Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви, который состоялся сегодня в удалённом режиме…
8 ноября 2021 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви приняли целый ряд важных решений, обсудив их с помощью средств удаленной связи, сообщает Патриархия.Ru.
В ходе заседания Патриарх Кирилл обратился к членам Синода с сообщением «о необходимости внесения в уставы (положения) синодальных и иных общецерковных учреждений поправки, согласно которой Патриарх Московский и всея Руси вправе в исключительных случаях своим указом освободить руководителя синодального учреждения от занимаемой должности и назначить (освободить от должности) исполняющего обязанности руководителя синодального учреждения».
В результате было принято решение утвердить изменения и дополнения в уставы и положения:
а) Отдела внешних церковных связей;
б) Издательского совета;
в) Учебного комитета;
г) Финансово-хозяйственного управления;
д) Отдела по монастырям и монашеству;
е) Отдела религиозного образования и катехизации;
ж) Отдела по церковной благотворительности и социальному служению;
з) Миссионерского отдела;
и) Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами;
к) Отдела по делам молодежи;
л) Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
м) Отдела по тюремному служению;
н) Комитета по взаимодействию с казачеством;
о) Патриаршего совета по культуре.
п) Управления делами Московской Патриархии;
р) Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям;
с) иных синодальных и общецерковных структурах, действующих на основании положений, без прав юридических лиц.
В связи с кончиной настоятельницы Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря игумении Рафаилы (Хильчук) Синод назначил на должность игумении обители монахиню Парфению (Новак).
Члены Синода также заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости освобождения архимандрита Илии (Руднева) от должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата и назначения иеромонаха Ермогена (Бурыгина), исполняющего обязанности заместителя управляющего делами Московской Патриархии, на должность исполняющего обязанности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.
В результате было принято решение:
1. Освободить архимандрита Илию (Руднева) от должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. Местом несения послушания архимандриту Илии (Рудневу) определить Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
2. На должность исполняющего обязанности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата назначить иеромонаха Ермогена (Бурыгина), освободив его от должности исполняющего обязанности заместителя управляющего делами Московской Патриархии.
Святейший Патриарх Кирилл отныне сможет единолично увольнять и назначать глав Синодальный отделов Такое решение принял Священный Синод Русской Православной Церкви, который состоялся сегодня в удалённом режиме...