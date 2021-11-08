На Святую Гору Афон вернулся коронавирус, который на сей раз распространяется очень быстро, что вызывает серьёзную тревогу у некоторых монашествующих. Так, настоятель монастыря Новый Эсфигмен архимандрит Варфоломей (Газетас), который совсем недавно принимал на Афоне украинских раскольников, негодует, что виной всему монахи-фанатики, которые отказываются делать прививки.

Выступая на MEGA TV, он заявил, что «ситуация на Афоне не очень приятная; слишком много случаев Covid-19». «Число погибших возросло до девяти, и информация говорит о том, что их число возрастет ещё больше, если не произойдёт чудо, и люди не будут спасены», — приводит его слова портал «Orthodoxtimes».

По его словам, «это происходит потому, что внутри Горы Афон есть голоса, которые увлекают людей, как внутри, так и за её пределами. Они изолированы, и они пытаются воспользоваться названием Горы Афон и говорят, что Гора Афон не верит в коронавирус, что всё это ложь, миф».

Никакого духовного осмысления того, почему Господь попустил афонским монахам такое наказание, ведь Пресвятая Богородица имеет особое попечение о Святой Горе, отец Варфоломей представить не смог.

«Этот фанатизм, эта ярость, этот гнев, эти проклятия означают фанатизм, дух, совершенно противоположный христианству. Смерть распространяется вокруг нас, а они не видят её, они не хотят её видеть, и из-за сутан, которые они носят, они уносят людей», — заявил архимандрит Варфоломей.

Русская линия