Святейший Патриарх Кирилл благословил за каждым богослужением читать особую молитву о скорейшем прекращении боевых действий на Украине…

Во всех епархиях Русской Православной Церкви будут совершать молитву о восстановлении мира

24 февраля 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с происходящими событиями на Украине обратился к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с призывом «возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира».

3 марта управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил всем епархиальным Преосвященным циркулярное письмо с текстом одобренной Его Святейшеством для богослужебного использования молитвы для чтения по сугубой ектении за Божественной литургией, сообщает Патриархия.Ru.

Молитва о восстановлении мира

Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великия княгини Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятну сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, чада Твои, благодать восприяхом, — дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов — в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова — в домы введи, голодныя — напитай, недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали сущим — надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным — прощение грехов и блаженное упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах наших единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.

Предлагается при произнесении данной молитвы опускать иные, ранее возносившиеся по сугубой ектении нарочитые молитвы. Также предлагается опускать ранее возношавшиеся иные нарочитые прошения на сугубой ектении.

В будни Великого поста направляемая молитва может быть возносима в дни совершения Литургии Преждеосвященных Даров — после сугубой ектении, а в иные дни — после утреннего или вечернего богослужения.

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