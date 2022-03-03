2 марта 2022 года Патриарх Александрийский Феодор II приветствовал заместительницу посла США в Каире Николь Шампейн, а также министра по связям с общественностью посольства Лорен Лавлейс, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В лице посла Патриарх приветствовал президента США Джо Байдена. Встреча прошла «в очень тёплой атмосфере», обе стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес и озабоченности. Патриарх отметил очень хорошие отношения Соединенных Штатов с Александрийским Патриархатом, а также помощь, которую он оказывает грекам в Африке.

Центральной темой обсуждения стала военные действия между Россией и Украиной, при этом Патриарх Александрийский Федор осудил действия России и «выразил скорбь» по жертвам войны, а также по поводу «предыдущего неканонического вторжения Русской Православной Церкви в Африку». При этом он не преминул сослаться на опыт десятилетнего пребывания в Одессе.

В свою очередь представительница США, поблагодарив Патриарха за гостеприимность, сослалась на особый интерес президента Байдена к критичности ситуации на Украине и в Африке и подчеркнул необходимость единства, которое должно управлять всеми в этот сложный период.

Таким образом, США по сути пообещали поддержать Александрийский Патриархат, поскольку разделение православного мира и попытка изоляции Русской Православной Церкви входит в политические интересы Вашингтона.

Русская линия