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Сводка новостей от 3 марта 2022

США продолжают тесно работать с греческими Патриархами
Заместительница посла США в Египте Николь Шампейн посетила Патриарха Александрийского Федора…

Заместительница посла США в Египте Николь Шампейн посетила Патриарха Александрийского Федора2 марта 2022 года Патриарх Александрийский Феодор II приветствовал заместительницу посла США в Каире Николь Шампейн, а также министра по связям с общественностью посольства Лорен Лавлейс, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В лице посла Патриарх приветствовал президента США Джо Байдена. Встреча прошла «в очень тёплой атмосфере», обе стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес и озабоченности. Патриарх отметил очень хорошие отношения Соединенных Штатов с Александрийским Патриархатом, а также помощь, которую он оказывает грекам в Африке.

Центральной темой обсуждения стала военные действия между Россией и Украиной, при этом Патриарх Александрийский Федор осудил действия России и «выразил скорбь» по жертвам войны, а также по поводу «предыдущего неканонического вторжения Русской Православной Церкви в Африку». При этом он не преминул сослаться на опыт десятилетнего пребывания в Одессе.

В свою очередь представительница США, поблагодарив Патриарха за гостеприимность, сослалась на особый интерес президента Байдена к критичности ситуации на Украине и в Африке и подчеркнул необходимость единства, которое должно управлять всеми в этот сложный период.

Таким образом, США по сути пообещали поддержать Александрийский Патриархат, поскольку разделение православного мира и попытка изоляции Русской Православной Церкви входит в политические интересы Вашингтона.

Русская линия

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