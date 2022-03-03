В одном из городов Львовской области запретили деятельность канонической Церкви по обвинению в «расколе украинского общества на религиозной основе»…

Глава Горсовета украинского Городка Львовской области Владимир Ременяк запретил в этом населённом пункте деятельность канонической Украинской Православной Церкви, сообщает Интерфакс.

Соответствующее распоряжение опубликовано на странице горсовета в Фейсбуке. Священников и прихожан УПЦ в этом документе обвиняют в антигосударственной и антиукраинской деятельности, в создании «искусственного противостояния отдельных групп украинского народа» и в «расколе украинского общества на религиозной основе».

В итоге глава Горсовета запрещает деятельность канонической УПЦ как «представляющей опасность национальной безопасности Украины».

В постановлении также сказано, что решение о запрете УПЦ власти приняли после обращения униатов села Речичаны.

Русская линия