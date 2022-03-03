Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей дал пространное интервью турецким СМИ, в котором не смог скрыть радости по поводу того, что военные действия России на Украине привели к политической изоляции Москвы со стороны Запада, а также к тому, что некоторые клирики канонической УПЦ начали отказываться поминать Святейшего Патриарха Кирилла.

Краткий пересказ высказываний главы Фанара на своих страницах приводит профанарский портал «OrthodoxTimes».

«В нынешних обстоятельствах мы видим, что наш Патриархат действовал очень рано, и мы проделали очень хорошую работу. Мы расстроили наших русских братьев, но это должно было произойти. Украина это заслужила», — заявил Патриарх Варфоломей, говоря о признании украинских раскольников.

В своём интервью глава Фанара вновь подчеркнул, что он имеет право предоставлять автокефалию, кому посчитает нужным, и сделал это с Украиной.

Говоря о положении дел на Украине и в России, Патриарх Варфоломей заявил: «весь мир против России. Мы вступаем в новый период холодной войны, дистанция между Россией и западным миром становится всё шире».

«Мы сейчас видим, что некоторые украинские священнослужители не хотят поминать Патриарха Московского Кирилла. Они видят в нём религиозного лидера вражеской страны. Они постепенно отходят от этой Церкви и присоединяются к новой, автокефальной Церкви. Мы не очень рады этому, потому что это результат войны. Мы бы хотели, чтобы Русская Церковь не проявляла ко мне такой враждебности и приняла наше каноническое решение», — заявил глава Фанара.

Патриарх Варфоломей также упомянул о своих отношениях с президентом Украины Зеленским, подчеркнув, что «у нас очень хорошие отношения с президентом». «Он дважды приезжал в Патриархат и приглашал меня в Украину на торжества, которые состоялись в августе прошлого года по случаю 30-летия независимости Украины. Я принял его приглашение и поехал, это было очень приятно».

Глава Фанара заявил, что во время своего визита на Украину летом он увидел «нацию, которая чрезвычайно довольна и гордится своей независимостью». «То, что они смогли оторваться от Советского Союза и найти свою независимую страну, — это честь для них. Мы дали независимой стране независимую Церковь».

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