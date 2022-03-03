Посол Болгарии в России Атанас Крыстин возложил к часовне героям Плевны цветы в знак благодарности за освобождение Болгарии…

3 марта 2021 года, в день празднования 144-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига, в Москве у часовни-памятника гренадерам, павшим под Плевной, почтили память русских воинов, отдавших свои жизни за свободу братского болгарского народа.

Часовня-памятник Гренадерам является символом героических событий освободительной Русско — турецкой войны 1877−1878 годов. 3 марта был подписан Сан-Стефанский мирный договор, которым победно завершилась эта война. Болгария 3 марта отмечает свой национальный праздник — освобождение от османского ига.

По традиции у Плевенской часовни ежегодно проводится поминовение русских воинов-освободителей. В этом году торжества возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Истринский Серафим, который в сослужении столичного духовенства отслужил по русским воина панихиду.

На торжествах присутствовали представители российских властей и целого ряда общественных движений России, в том числе члены Общества друзей Болгарии и Скобелевского комитета.

В связи с печальными событиями на Украине и объявленными Западом санкциями против России посол Болгарии Атанас Крыстин не принимал участие в официальных торжествах. Тем не менее, позднее он прибыл к часовне героям Плевны и возложил венок и цветы.

Венки к часовне также были возложены от Министерства иностранных дел России и Общества друзей Болгарии.

Традиция торжественного поминовения воинов, отдавших свою жизнь в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, была возрождена в 1993 году. С тех пор у памятника-часовни в память гренадёров, погибших под Плевной, ежегодно проходят панихиды, возлагаются цветы и отдаются воинские почести.

Русская линия