Ряд архиереев УПЦ благословили своих клириков прекратить поминовение Патриарха Кирилла за богослужением. Иерархи считают, что это необходимый шаг для сохранения спокойствия и единства верующих в условиях военных действий на Украине, сообщает «Союз православных журналистов».

На 3 марта 2022 года известно об официальных распоряжениях из 15 епархий: Тернопольской, Черновицко-Буковинской, Каменец-Подольской, Винницкой, Хмельницкой, Белоцерковецкой, Волынской, Владимир-Волынской, Мукачевской, Ровенской, Вознесенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Сумской епархий.

При этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний обратился к духовенству с призывом не поддаваться на эмоции и провокации, а решать важные церковные вопросы соборно и каноничным путём. Об этом он сказал в видеообращении на своем YouTube-канале.

Митрополит Антоний напомнил, что УПЦ выстояла, когда её насильно пытались заставить пойти неканоничным путем, за что украинское священство уважает весь Православный мир. «Святые отцы, мы выстояли и защитили свою Церковь, когда ее хотели заставить идти неканоничным путем. Мы является каноничной Церковью Христовой, Церковью исповедников и страдальцев, за что нас уважают во всем Православном мире — этот выбор мы должны сохранить и в это непростое и ужасное время», — сказал управделами УПЦ.

Он отметил, что эмоции в решении важных вопросов — не лучший советчик. И сейчас, когда в Украине гремят взрывы, свои силы нужно направить на пастырское служение и помощь сотням и тысячам нуждающихся. «Не поддавайтесь на провокации — все церковные вопросы должны рассматриваться и решаться исключительно каноническим путем и соборным разумом. И все это должно делаться не под грохот боевых взрывов, а в мире Христовом и молитве», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ призвал духовенство оставаться верными канонической Церкви и её Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Русская линия