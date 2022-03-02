День гибели десантников объявлен в России региональной памятной датой, посвященной военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей…

Память погибших в Чечне бойцов 6 роты 104 полка 76 десантно-штурмовой дивизии почтили во вторник в Псковской области, сообщает Интерфакс.

В 22-ю годовщину гибели бойцов 6 роты на кладбище в Орлецах, где покоятся воины, прошёл торжественный траурный митинг. К могилам героев пришли родственники погибших, военнослужащие, официальные лица, в том числе первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Акция памяти началась с заупокойной литии в память о погибших воинах-десантниках. Священник храма Александра Невского поименно назвал всех погибших бойцов 6 роты.

«Сложно подбирать слова, и на самом деле нет таких слов, которые могли бы хоть как-то, хоть на крупицу сгладить боль утраты, не проходящей с годами», — отметил Турчак.

Сенатор сообщил, что на месте гибели героев-десантников, где установлен памятник в их честь, сегодня также проходят торжественные мероприятия.

Он передал матерям и женам героев слова поддержки от президента России Владимира Путина, заверив, что глава государства всегда был, есть и будет рядом с родными погибших десантников.

Затем, по уже сложившейся традиции, к подножию памятника «Купол» в Черехе почетный караул возложил гирлянду воинской славы. Завершил мероприятие торжественный марш воинов Псковского гарнизона.

В часовне Георгия Победоносца на территории 104-го полка была совершена лития.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции в Чечне 6 парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла бой с многократно превосходящими силами террористов.

Указом президента за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоили звание Героя России, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров наградили орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

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