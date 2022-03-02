Украинские спецслужбы при участии полиции и местных властей осмотрели женскую обитель УПЦ в Зимно Волынской области, но оружия и подозрительных лиц не нашли…

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией провели проверку оказавшихся фейковыми сообщений о якобы наличии оружия и подозрительных лиц в Успенском Святогорском Зимненском ставропигиальном женском монастыре в селе Зимно Владимир-Волынского района Волынской области Украины, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на страницу в Facebook главы Зимновской территориальной громады Вячеслава Католика.

«Была проведена проверка вместе с СБУ, представителями Национальной полиции Украины, вместе с работниками Зимновского сельского совета. На территории монастыря не обнаружено лиц, которые могут представлять опасность для страны и общины, никаких подозрительных автомобилей нет, как и оружия и других угрожающих жизни предметов», — написал он.

Глава сельсовета рассказал, что в монастыре УПЦ каждый день молятся о мире и прекращении боевых действий на Украине. Также настоятельница Зимненской обители сообщила о готовности принять около 50 беженцев из числа женщин и детей, которые могут обратиться в местный сельсовет.

«Просьба не обострять ситуацию, которая в стране и так сложна», — написал Вячеслав Католик.

Русская линия