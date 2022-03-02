Вице-спикер Госдумы, первый заместитель председателя фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить коронавирусные ограничения в регионах. На выступлении в рамках форума GR FORCE 2022 он заявил, что они теряют свою актуальность, сообщает газета «Взгляд».

«Пора, наконец, отменить масочный режим. Мы сегодня направили заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой депутатский запрос об его отмене и начали рассылать такие же запросы главам регионов. Какие QR-коды, какие маски? Здесь, безусловно, должны принимать решение губернаторы», — заявил депутат.

«Новые люди» считают, что эта мера облегчит жизнь бизнесу и при этом не повлияет на рост заболеваемости.

«Я приведу в пример Узбекистан. Они в один день отменили все ограничения, связанные с ковидом. Это произошло три недели назад. Заболеваемость при этом не выросла, и там живут нормальной жизнью. Про вакцинацию вопрос остро уже не стоит, потому что достаточно много людей привито», — отметил вице-спикер Госдумы.

Даванков рассказал, что партия «Новые люди» подготовила целый пакет предложений, которые помогут бизнесу выжить: «Сейчас время, которое требует быстрых решений. Мы готовим свою экономическую программу — порядка 60 предложений, которые нужно принять в течение недели для того, чтобы бизнес не чувствовал такое сильное давление. Это касается мер поддержки бизнеса, ставок по кредитам и многим другим новациям в законодательстве».

Ранее о возможной отмене ограничений из-за коронавируса заявили в Роспотребнадзоре. Однако, здесь призвали сохранить масочный режим.

Русская линия