Благотворительный фонд «Наследие Русского Севера» учрежден в Вологодской области для восстановления монастырей и храмов. На ближайшем заседании Попечительного совета будет сформирован список из 10 объектов, которые в первую очередь нуждаются в восстановлении, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников, который возглавил Попечительский совет фонда, передаёт ТАСС.

«Начинаем масштабную работу по сохранению вологодских монастырей и храмов. Принял предложение митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы возглавить Попечительский совет благотворительного фонда „Наследие Русского Севера“, созданного для восстановления наших святынь. С владыкой решили, что сформируем список из 10 наиболее востребованных объектов, которые в первую очередь нуждаются в восстановлении. В их число могут войти храмы и монастыри в Вологде, Усть-Кубинском, Кирилловском и других районах. Окончательно список утвердим на заседании Попечительского совета», — написал Кувшинников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пригласил крупные предприятия, малый и средний бизнес, всех неравнодушных граждан принять посильное участие в восстановлении святынь.

«На утверждение Попечительского совета представим такие знаковые святыни, как Спасо-Каменный монастырь, который хотел бы посмотреть Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также это храм святителя Николая в Устье, который является копией, а может даже превосходит Воскресенский кафедральный собор [в Вологде]. Важно восстановить и второй кафедральный собор региона — Казанский собор в Кириллове, который находится в региональной собственности. А далее мы предложим ряд городских храмов, по которым частично подготовлена документация», — привела пресс-служба губернатора слова митрополита по итогам встречи с главой региона.

Как сообщал Кувшинников в декабре 2021 года, за прошедшие 10 лет количество действующих приходов и монастырей в Вологодской области увеличилось втрое — с 126 приходов и четырех монастырей до 454 и 12 соответственно. В 2016 году церкви было возвращено здание Воскресенского кафедрального собора, расположенного на Кремлевской площади Вологды. Этот храм конца XVIII века использовался для богослужений вплоть до 1937 года, в 1952 году был передан Вологодской областной картинной галерее.

Вологодская область является одним из самых древних центров православия, где сохранились до наших дней Спасо-Каменный монастырь — первый каменный монастырь на Русском Севере, всемирно известный Кирилло-Белозерский монастырь, объект всемирного наследия ЮНЕСКО — ансамбль Ферапонтова монастыря XV—XVII вв.еков, где в храме Рождества Богородицы сохранились уникальные настенные фрески русского художника конца XV века Дионисия, а также другие православные святыни.

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