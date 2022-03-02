В Русской Православной Церкви собрали 10 млн рублей и отправили около 10 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса…

В православной службе помощи «Милосердие» за пять дней собрали 10 млн рублей закупку гуманитарной помощи и отправили 9,685 т вещей и продуктов в Ростовскую, Рязанскую и Московскую области для беженцев из Донбасса, сообщает Интерфакс.

В свою очередь на сайте Синодального отдела по благотворительности сообщили, что помощь от Русской Православной Церкви получают 18 тысяч беженцев в 30 епархиях.

При поддержке Церкви 23 беженца были размещены в Новочеркасске, 40 человек приняли в Шахтинской епархии, 70 — в Воронежской, 30 беженцев Донбасса разместят в Иверском монастыре в Ростове-на-Дону. Беженцев размещают у себя дома и прихожане храмов.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий передал беженцам стиральные машины, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, необходимые детям для возобновления учебного процесса. Также была передана инвалидная коляска для одного из детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Саратовской епархии собрали и передали беженцам 400 кг одежды и обуви, стиральный порошок, мыло, зубную пасту, шампунь и другие средства гигиены. Не остались в стороне и другие епархии Русской Православной Церкви — помощь оказывается в Воронежской, Симбирской, Пензенской, Саранской, Белгородской, Волгодонской, Челябинской, Симферопольской, Одесской и других епархиях.

Столичная больница Святителя Алексия готова предоставить беженцам медицинскую помощь — как амбулаторную (консультации специалистов), так и в стационаре.

Выксунская епархия организует паломническую поездку 95 беженцев в Дивеевский монастырь, а Сергиево-Посадская — в Троице-Сергиеву лавру.

Предложить свою помощь или обратиться за помощью в связи со сложившей острой ситуацией можно по номеру горячей линии церковной социальной помощи: +7 (800) 70−70−222.

Русская линия