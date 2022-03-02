Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука напомнил священнослужителям, что их главное дело — молиться о скорейшем завершении военных действий. Об этом владыка написал в своем Telegram-канале, сообщает «Союз православных журналистов».

«Сейчас, когда мы должны все вместе молиться о скорейшем установлении мира на нашей многострадальной Родине, некоторые священнослужители, поддавшись эмоциям и горделивой страсти, сеют разделение. Разве сегодня самое подходящее время, чтобы устраивать дискуссии в социальных сетях о том или ином? Разве это есть наша первейшая забота в столь страшное время?» — написал митрополит Лука.

По словам владыки, любая война — это дело рук дьявола.

«Для меня, не только как архиерея, но и просто православного человека, самым страшным является то, что люди, вышедшие из одной купели, матери которых молятся в одной и той же Церкви, на груди которых висят одинаковые крестики, убивают друг друга. И те, и другие читают перед боем одинаковые молитвы и обращаются к одному и тому же Богу. Разрывается сердце Божией Матери, которая видит всё это безумие Её детей! Я призываю и прошу духовенство Запорожской епархии — прекратите сеять смуту среди нашей паствы, не идите на поводу у диавола. Помните, перед Богом придётся отвечать за каждое слово!» — такие слова архиерей направил священнослужителям.

«Сегодня вы, как никогда, должны соответствовать своему призванию — являть образ Христа в этом мире: всех жалеть, всех миловать, проявлять жертвенную любовь, а не увлекаться политическими игрищами», — резюмировал архиерей.

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