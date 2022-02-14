Русская линия
Сводка новостей от 14 февраля 2022

В Санкт-Петербурге презентовали Топонимический портал
Новый Интернет-ресурс станет одной из площадок по поддержке инициатив о возвращении российским улицам и городах их исторических названий…

Топонимический портал Санкт-Петербурга10 февраля 2022 года в Центре петербурговедения ЦГПБ им. В.В. Маяковского состоялась презентация нового информационного ресурса — Топонимического портала Санкт-Петербурга.

Топонимический портал — единственный в своем роде интернет-ресурс, предназначенный для самого широкого круга пользователей. Он не только рассказывает обо всём, что связано с петербургскими (и не только) названиями, но и представляет уникальную информацию об истории развития города, интересную как для специалистов (краеведов, историков, архитекторов, лингвистов), так и для всех, кто интересуется петербургскими традициями, культурой и историей Северной столицы.

В нём — история названий улиц города, исторические и актуальные картографические материалы, перечень имеющихся названий, но главное — целый раздел, отдельно посвящённый возвращению исторических названий. В последнем разоблачаются мифы о необходимости смены документов при изменениях названий: даны разъяснения ответственных органов власти по этому вопросу. Описана непростая история возвращения названий с 1944 года. Приведены архивные документы о том, как ранее возвращались названия. Дан обзор проблемы возвращения исторических названий применительно ко всему СССР, и многое другое.

Исключительную ценность представляет база данных топонимов Санкт-Петербурга, первое и единственное в России энциклопедическое собрание подобного рода, в систематизированном виде воссоздающее полную топонимическую картину города на протяжении его 319-летней истории.

Ресурс содержит информацию об истории петербургских названий, научных исследованиях, мероприятиях, публикациях, всех последних новостях в сфере топонимической деятельности. Кроме прочего, портал позволяет общаться по актуальным вопросам петербургской (и не только) топонимики и обсуждать конкретные топонимические инициативы.

Портал разработан специалистами Института культурных программ при активном участии Топонимической комиссии Петербурга.

Русская линия

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В Санкт-Петербурге презентовали Топонимический портал
Новый Интернет-ресурс станет одной из площадок по поддержке инициатив о возвращении российским улицам и городах их исторических названий...

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