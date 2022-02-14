Русская линия
Сводка новостей от 14 февраля 2022

Патриарх Варфоломей направил приглашение Антиохийскому Патриарху Иоанну прибыть в Стамбул
Глава Фанара созывает совещание «четырёх апостольских патриархов» для обсуждения учреждения Русской Православной Церковью Экзархата в Африке…

Антиохийский Патриарх Иоанн и митрополит Халкидонский Эммануил12 февраля 2022 года глава Антиохийского Патриархата Патриарх Антиохийский Иоанн принял в своей резиденции в Баламанде прибывшего в пределы Антиохийской Церкви посланника Константинопольского Патриарха Варфоломея митрополита Халкидонского Эммануила, ставшего одним из главных инициаторов признания Фанаром украинских раскольников, сообщает официальный сайт Антиохийского Патриархата.

Прибывший представитель Фанара передал Патриарху Иоанну приглашение принять участие во встрече «четырех апостольских патриархатов», которую предлагается провести Великим постом накануне Страстной недели в Стамбуле. Целью встречи называется обсуждение вопросов, стоящих перед Православной Церковью.

На встрече Патриарха Иоанна и митрополита Эммануила была поднята дискуссия об исторических отношениях, объединяющих Церкви Антиохии и Константинополя, а также об общих возникающих проблемах.

Во встрече приняли участие митрополит Илия Кфури (Тир и Сидон) и Ефрем Кириакос (Триполи и Кура).

Русская линия

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Патриарх Варфоломей направил приглашение Антиохийскому Патриарху Иоанну прибыть в Стамбул
Глава Фанара созывает совещание «четырёх апостольских патриархов» для обсуждения учреждения Русской Православной Церковью Экзархата в Африке...

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