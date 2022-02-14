Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» впервые признал, что несмотря на то, что у него лично нет никаких сомнений по поводу принадлежности «екатеринбургских останков» Царской семье, в Русской Православной Церкви далеко не все архиереи и священники разделяют его позицию, сообщает Интерфакс.

«Я думаю, что очень убедительные и очень многочисленные доказательства собраны того, что „екатеринбургские останки“ являются действительно останками Царской семьи. Но есть в Церкви и определенная оппозиция к тем опытам, которые проводились», — признал председатель ОВЦС МП, хотя ранее он неоднократно утверждал, что вопрос признания «екатеринбургских останков» со стороны Церкви — это дело времени.

По словам митрополита Илариона, в адрес следствия и тех материалов, которые были опубликованы, начали поступать критические замечания, и в оставшиеся до Архиерейского Собора месяцы Русской Православной Церкви предстоит разобраться с теми аргументами, которые звучат.

«Ну, а на самом Архиерейском Соборе, конечно, решение будет приниматься соборно, то есть это не решение будет какого-то одного человека или группы людей — это будет решение Архиерейского Собора, которое станет после его принятия обязательным для всей Церкви», — пояснил митрополит Иларион.

Впрочем, вряд ли кто-то сможет насильно заставить верующих Русской Православной Церкви поклоняться «екатеринбургским останкам», ведь «Дух Божий дышит, где хочет», и никакими синодальными постановлениями этого не изменить. Хорошо если Архиерейский Собор при принятии своего решения не станет игнорировать того факта, что все эти годы, пока «екатеринбургские останки» находились в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, никакого почитания в народе они не вызвали. А потому вряд ли что-то изменится и после признания их царскими.

Верующий люд наполняет храмы Божии и прибегает к святыням, поскольку чувствует в них действие Духа Святого и благодати Божией, а если этого нет, то и церковные постановления здесь бессильны. При этом церковную смуту такие непродуманные решения в жизнь Церкви привнести вполне могут.

Русская линия