На Антиохийского Патриарха Иоанна оказывается серьёзное давление со стороны Константинопольского и Александрийского Патриархатов с целью подвигнуть его высказаться против Русской Православной Церкви в вопросе открытия Русского Экзархата в Африке.

Не успел представитель Фанара митрополит Халкидонский Эммануил передать Патриарху Иоанну просьбу прибыть в Стамбул на собрание «четырёх апостольских патриархатов», чтобы осудить церковную Москву, как в Ливан прибыла делегация от Александрийского Патриарха Феодора.

14 февраля 2022 года глава Антиохийского Патриархата принял у себя в Патриаршей резиденции в Баламанде митрополита Камерунского Григория и митрополита Замбийского Иоанна, делегированных Патриархом Феодором, сообщает сайт Антиохийского Патриархата.

Делегация Александрийского Патриархата проинформировала Патриарха Иоанна о событиях, свидетелями которых стал Патриархат после создания Русской Церковью Африканского Экзархата. Собравшиеся также обсудили встречу «патриархов четырёх апостольских церквей», которую Константинопольский Патриархат предложил провести в Стамбуле накануне Страстной недели.

В пресс-службе Антиохийского Патриархата по итогам состоявшейся встречи подчеркнули, что «Его Блаженство повторил александрийской делегации то, что он сказал посланнику Вселенского Патриарха, митрополиту Халкидонскому Эммануилу: в ближайшее время соберётся Священный Антиохийский Синод, чтобы обсудить события в Православной Церкви и занять соответствующую позицию по ним».

Русская линия