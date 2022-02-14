Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич обратился к прихожанам и призвал их к спокойствию и уверенности. «Лечу сегодня домой. Читаю, что многие уезжают из Украины, а я — в Украину. Уже в аэропорту. Я не верю в войну. На мой взгляд, это все геополитические игры», — написал протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook, сообщает «Союз православных журналистов».

13 февраля 2022 года, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, замглавы ОВЦС УПЦ совершил Литургию в украинском приходе святителя Спиридона Тримифунтского в Лиссабоне.

Замглавы ОВЦС УПЦ отметил, что планирует свою работу на несколько недель вперед и не принимает в расчёт то, что говорят и пишут о войне. «Я не разделяю всей той истерии, что в СМИ. Пишу вам об этом, чтобы вы видели мои планы, мою жизнь и моё поведение», — подчеркнул отец Николай.

«Если бы я боялся войны, я бы не был сейчас у о. Виталия, и не было бы этого прекрасного опыта общения с новым приходом, а также пользы для наших людей здесь в Лиссабоне. Я бы сидел в Киеве и ужасался, читая новости», — написал священник.

Протоиерей Николай Данилевич отметил, что нельзя поддаваться панике и позволять страху мешать жить и работать. «Если мы будем бояться, страх нас парализует, и мы не сделаем ничего хорошего. А так жизнь идёт уже и сейчас, и уже сегодня нужно жить и творить, творить настоящее и будущее. Ваш батюшка спокоен и уверен. Поэтому будьте такими же и вы», — заключил протоиерей Николай Данилевич.

Русская линия