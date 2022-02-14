Александрийский патриарх Феодор пригрозил каноническими наказаниями двум клирикам Русской Православной Церкви, которые по благословению Московского Патриарха Кирилла и митрополита Клинского Леонида занимаются миссионерской деятельностью в Африке, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на издание «Ромфея».

Речь идёт о священниках Георгии Максимове и Андрее Новикове, которые возглавляют миссионерские группы Патриаршего экзархата РПЦ в Африке.

Сообщается, что Патриарх Феодор «в последний раз» обратился ко всем священнослужителям, а особенно к отцу Георгию и отцу Андрею, с призывом вернуться к каноническому церковному строю, соблюдать канонические правила Церкви и немедленно прекратить богослужения в Африке.

Он обвинил русских священников в нарушении целого ряда правил Вселенских и Поместных Соборов Церкви и заявил, что в случае невыполнения его требований «санкции, предусмотренные вышеуказанными правилами, будут применены немедленно».

При этом бросается в глаза, что как минимум один из священников, которому грозит Патриарх Феодор всевозможными прещениями, некогда являлся священнослужителем Украинской Православной Церкви, но вынужден был покинуть Украину под давлением украинских властей и раскольников, которых в итоге и признал глава Александрийского Патриархата.

Теперь этот гонимый со своей родины пастырь прибыл из России в Африку, что кажется вполне ожидаемым. Признав украинских раскольников, глава Александрийского Патриархата сам приложил максимум усилий, чтобы отец Андрей Новиков больше не вернулся на Украину. А потому он прибыл туда, куда послал его Святейший Патриарх Кирилл.

Русская линия