Переговоры глав и представителей Поместных Церквей для решения накопившихся вопросов в православном мире просто необходимы, и новая подобная встреча вполне возможна, как это в 2020 году уже произошло в Аммане. Об этом заявил в субботу глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает Седмица.Ru со ссылкой на ТАСС.

«Если кому-то хочется решить те вопросы, которые накопились в межправославном сообществе — а таких вопросов становится всё больше и больше, — то нужно, конечно, подумать о каком-то формате, который позволил бы Православным Церквам встречаться и обсуждать возникшие проблемы. Была встреча в Аммане по приглашению Иерусалимского Патриарха — вполне возможно, что такая встреча состоится. Какие-то площадки для общения Православных Церквей, мне кажется, необходимы», — сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он выразил надежду на то, что Православные Церкви совместными усилиями найдут способ выйти из затянувшегося кризиса.

Совещание Предстоятелей и делегаций шести Поместных Православных Церквей, на котором обсуждались вопросы единства мирового Православия, прошло 26 февраля 2020 года в Аммане. В нем приняли участие главы четырех Поместных Православных Церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. В совещании принял участие и предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий, а еще две Церкви — Румынская и Польская — направили на встречу свои делегации. Константинопольский Патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской Церквей отказались от предложения Патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине. Итоговое коммюнике совещания в Аммане предполагало проведение следующей встречи его участников до конца 2020 года.

Русская линия