Член Св. Синода Элладской Православной Церкви митрополит Перистерийский Григорий, являющийся активным сторонником действия Фанара на Украине, оказался настолько раздосадован решением Русской Православной Церкви открыть свой Экзархат в Африке, что выступил с откровенно безумным предложением лишить Московский Патриархат автокефалии сроком на 5 лет и извергнуть из сана епископа, который по решению Синода РПЦ назначен Патриаршим экзархом в Африке, сообщает РИА Новости.

Как известно, кого Бог хочет наказать, того лишает разума. Предложение владыки Григория ярко свидетельствует об истине этого изречения.

Перистерийская митрополия Элладской Церкви входит в те епархии, посещение которых паломниками не благословляется священноначалием Русской Православной Церкви, поскольку их иерархи признают раскольническую «ПЦУ» и сослужат с украинскими раскольниками. Владыка Григорий лишь в октябре 2021 года возглавил митрополию, но представления о том, что греки являются властителями всего православного мира у него сформировалось давно.

В интервью телеканалу Orthodox TV митрополит Григорий охарактеризовал создание экзархата РПЦ в Африке как раскольническую акцию, а не вторжение, так как решение было официально принято Священным Синодом в Москве. При этом он считает, что предоставление автокефалии Украине лишь предлог, а не причина.

Владыка Григорий назвал нелогичным то, что Русская Православная Церковь выступила против Александрийского Патриархата, потому что он признал самоопределение Украины, в то время как она должна была выступить против Фанара. «Вопрос — почему она начинает с Александрии? Она должна начать с Вселенской Патриархии сначала. Она выдала автокефалию», — сказал митрополит.

По его утверждению, эти действия по расширению своего влияния планировались в Москве три десятилетия, с 1988 года. «То, что они делают в Африке, они сделают на территории Константинопольского патриархата и затем Элладской церкви. Надо только подождать, когда они придут», — фантазирует владыка Григорий.

Далее он озвучил свои предложения. «Эту проблему надо решить. Я сделал предложение и сказал, что надо отозвать, объявить недействительной на пять лет автокефалию Русской Православной Церкви. Это означает, что одновременно епископы Русской Церкви войдут в Синод Константинопольского Патриархата. Тогда они не смогут принимать такие решения, как принимали в декабре (по созданию экзархата)», — объяснил свою логику митрополит Григорий.

По его словам, надо потребовать от Русской Православной Церкви отзыва епископа. «Если они этого не сделают, его надо извергнуть из сана, чтобы его не могли поминать на службе», — заявил он. «Я лично не предлагаю наказание и извержение из сана простых священников», — добавил владыка Григорий. Вторым шагом, по словам митрополита, должен будет стать созыв Всеправославного Собора.

Что ж, после всех этих заявлений владыку Григория смело можно называть безудержным фантазёром. Однако, нельзя не заметить, что озвученные им фантазии — это те мечты, которыми грезят довольно многие на Фанаре. Как известно, Константинопольский Патриарх Варфоломей давно мечтает стать вторым папой Римским и единолично руководить всеми православными. Собственно говоря, Критский собор и последовавшее за ним вторжение на Украину — следствие именно этих устремлений. Проблема в том, что слушаться греков, постоянно нарушающих каноны, никто не собирается. Но они об этом, даже думать не хотят.

Русская линия