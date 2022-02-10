Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, привившийся от коронавируса восемь раз, заразился ковидом и экстренно госпитализирован…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался в больнице с симптомами коронавируса в тяжёлом состоянии, несмотря на то, что ранее восемь раз сделал прививку от ковида.

О госпитализации Жириновского в центральной клинической больнице из-за заражения омикрон-штаммом сообщили в среду, 9 февраля, в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве его состояние оценили как стабильное, добавив, что лидер ЛДПР получает всю необходимую медицинскую помощь, сообщает Lenta.Ru.

Источник «Коммерсанта» заявил, что Жириновский две недели скрывал своё заболевание COVID-19, так как боялся, что информация об этом внесёт ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что причиной тяжёлого состояния Жириновского можно назвать пожилой возраст, возможный диабет и общее угнетение иммунитета. При этом вирусолог не стал уточнять, что стало причиной такого угнетения.

Между тем, вакцинация населения во время эпидемии всегда считалась недопустимой, поскольку при вакцинации происходит временное снижение иммунитета вакцинируемого, а потому такой человек может оказаться наиболее уязвим для заражения. Однако, в случае с коронавирусом эти правила оказались всеми забыты.

А потому нет ничего удивительного в том, что Владимир Жириновский, который не просто вакцинировался от коронавируса, а сделал это восемь раз за довольно короткий срок и причём именно во время пандемии, оказался особенно уязвим для ковида. Не случайно, он две недели скрывал своё заболевание — прививаться в таком режиме, как он, точно не следует.

Вопрос только в том, куда смотрели врачи, которые делали лидеру ЛДПР прививку за прививкой? Как показывает, течение болезни Жириновского, никакой пользы это ему точно не принесло.

Русская линия