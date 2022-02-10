10 февраля 2022 года, в канун 185-й годовщины гибели Александра Сергеевича Пушкина, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил заупокойные богослужения в Свято-Успенском Святогорском монастыре, где находится могила поэта, сообщает сайт Псковской митрополии.

Как известно, великий русский поэт умер 29 января по старому стилю, то есть в день памяти перенесения мощей сщмч. Игнатия Богоносца и памяти свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского. Память этих святых выпадает в 2022 году на 11 января по новому стилю, однако советская традиция состоит в том, чтобы отмечать гибель Пушкина днём ранее, в день совсем других святых. Именно этой нецерковной традиции многие и следуют в России до сих пор.

Печально, но председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский Тихон также решил отметить 185-летие гибели Александра Пушкина днём ранее.

За Божественной литургией в Успенском соборе Псковской обители главе Псковской митрополии в этот день сослужили: наместник Святогорского монастыря игумен Василий (Бурков) с братией обители в священном сане; исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова.

По отпусте Литургии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

В этот же день, «в час смерти Александра Сергеевича Пушкина» у могилы поэта владыка митрополит совершил заупокойную литию. Впрочем, следует обратить внимание, что с церковной точки зрения, этот «час смерти» наступил днём позже.

Русская линия