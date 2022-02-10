Русская линия
Сводка новостей от 10 февраля 2022

По советской традиции
Митрополит Псковский и Порховский Тихон молитвенно отметил 185-ю годовщину гибели Александра Сергеевича Пушкина…

Митрополит Псковский Тихон служит панихиду по А.С. Пушкину10 февраля 2022 года, в канун 185-й годовщины гибели Александра Сергеевича Пушкина, митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил заупокойные богослужения в Свято-Успенском Святогорском монастыре, где находится могила поэта, сообщает сайт Псковской митрополии.

Как известно, великий русский поэт умер 29 января по старому стилю, то есть в день памяти перенесения мощей сщмч. Игнатия Богоносца и памяти свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского. Память этих святых выпадает в 2022 году на 11 января по новому стилю, однако советская традиция состоит в том, чтобы отмечать гибель Пушкина днём ранее, в день совсем других святых. Именно этой нецерковной традиции многие и следуют в России до сих пор.

Печально, но председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский Тихон также решил отметить 185-летие гибели Александра Пушкина днём ранее.

За Божественной литургией в Успенском соборе Псковской обители главе Псковской митрополии в этот день сослужили: наместник Святогорского монастыря игумен Василий (Бурков) с братией обители в священном сане; исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова.

По отпусте Литургии митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

В этот же день, «в час смерти Александра Сергеевича Пушкина» у могилы поэта владыка митрополит совершил заупокойную литию. Впрочем, следует обратить внимание, что с церковной точки зрения, этот «час смерти» наступил днём позже.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Кого Бог хочет наказать, того лишает разума
Митрополит Перистерийский Григорий предложил лишить Русскую Православную Церковь автокефалии на пять лет и извергнуть из сана митрополита Леонида...

В ОВЦС МП заявили о необходимости новой встречи глав Поместных Церквей в «амманском формате»
Митрополит Волоколамский Иларион считает, что такая встреча может состояться в ближайшем будущем...

В Санкт-Петербурге молитвенно помянули Федора Достоевского
На могиле великого русского писателя и в храме, который он посещал при жизни, состоялись заупокойные богослужения...

По советской традиции
Митрополит Псковский и Порховский Тихон молитвенно отметил 185-ю годовщину гибели Александра Сергеевича Пушкина...

Россия требует от Израиля выдать обвиняемого в убийстве Игоря Талькова
Следствие переквалифицировало обвинение с убийства по неосторожности (ст. 106 УК РСФСР) на убийство при отягчающих обстоятельствах...

Перепрививался
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, привившийся от коронавируса восемь раз, заразился ковидом и экстренно госпитализирован...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императора Петра Великого и писателя Ф.М.Достоевского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика