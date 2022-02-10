На могиле великого русского писателя и в храме, который он посещал при жизни, состоялись заупокойные богослужения…

9 февраля 2022 года, накануне 141-й годовщины кончины великого русского писателя Федора Достоевского (1821−1881), на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры на могиле писателя была отслужена заупокойная лития. Богослужение совершил клирик ритуального благочиния и храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголове иерей Иоанн Марченко в сослужении насельника монастыря иеродиакона Илии (Васильева), сообщает ИА «Вода живая».

«Молитва — главная связь между земным и небесным миром, — сказал отец Иоанн. — Память о Федоре Михайловиче особенно дорога петербуржцам: хотя родился он в Москве, но большую часть жизни провёл в нашем городе, и Санкт-Петербург стал местом действия большинства его произведений. Каждый, кто читает его произведения, приобщается к духовно-нравственным ценностям, которые были близки писателю, приобщается к истории нашей страны. Федор Михайлович, находясь у престола Божия, наверняка, ходатайствует перед Отцом нашим Небесным обо всех своих читателях и обо всём нашем народе».

В тот же день состоялась панихида в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, прихожанином которого Федор Достоевский был в последние годы жизни. Почтить его память пришли сотрудники Музея Достоевского, прихожане собора и почитатели таланта великого русского писателя.

Богослужение совершил иерей Антоний Малаховский. Он поблагодарил собравшихся за почтение к гению Достоевского и подчеркнул, что его литературное наследие связывало и будет связывать многих людей по всему миру, восхваляя божественную силу души, пробивающуюся через всякую человеческую немощь. Отец Антоний напомнил известные слова из переписки Достоевского: «Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной».

В Литературно-мемориальном музее Достоевского в Кузнечном переулке прошёл вечер памяти писателя.

Русская линия