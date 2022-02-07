В Украинской Православной Церкви вновь заявили, что верующие самостоятельно вольны решать, прививаться им или нет от коронавируса…

Протоиерей Николай Данилевич: «Священник не может ни заставить, ни запретить человеку вакцинироваться»

Украинская Православная Церковь спокойно и взвешенно относится к вопросу вакцинации и призывает своих духовных чад решать этот вопрос самостоятельно со своим лечащим врачом, заявил протоиерей Николай Данилевич в интервью «Фонду мира и развития», сообщает «Союз православных журналистов».

«В соответствии с позицией нашей Церкви, священник не может ни заставить, ни запретить человеку вакцинироваться. Он должен сам все решить. Вакцинация — вопрос не религиозный, а медицинский», — напомнил отец Николай.

Спикер УПЦ отметил, что, по мнению Церкви, в этом вопросе не должны ограничиваться права человека.

«Самое главное в вакцинации то, что она должна быть добровольной. А уже всё остальное: какой вакциной лучше, какие побочные эффекты, какие последствия и так далее, это уже вопрос к врачу», — резюмировал протоиерей Николай Данилевич.

Отказ о прививки не должен приводить к ограничению прав и свобод граждан, считает священник. При этом он отметил, что сейчас в вопросе возможности сделать добровольный выбор за или против вакцинации на Украине наблюдаются перегибы. Также отец Николай сообщил, что информация о составе вакцин должна быть в открытом доступе.

Русская линия