Иерарх Александрийского Патриархата митрополит Зимбабвийский Серафим (Киккотис) считает, что Предстоятели Поместных Церквей в самое ближайшее время должны собраться вместе, чтобы решить проблемы в Церкви, возникшие после образования «ПЦУ», сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на издание «Ромфея».

По мнению митрополита Серафима, «не принимая во внимание тексты материалов межправославных совещаний на тему автокефалии, было сделано то, что стало угрожать видимому единству Поместных Православных Церквей» (дарован Томос об «автокефалии» ПЦУ, — Ред.).

Владыка подчеркнул, что «даже первоиерархи из Церквей, поддержавших автокефалию Украины, не согласны с такой тактикой». «Давайте помолимся, чтобы Бог просветил нас найти мирные решения с большой любовью и смирением, чтобы мы не рисковали тем, что наше поколение будет связано с величайшей трагедией, которую Православие может пережить в своём историческом пути со времен величайшего раскола 1054 года», — написал иерарх.

Он также призвал к молитве о том, чтобы состоялась встреча Предстоятелей, которая «приведёт нас к правильным решениям, чтобы защитить видимое единство Православия».

Митрополит Серафим предложил создать Межправославную комиссию, которая могла бы «зафиксировать позиции Поместных Православных Церквей по поднятым проблемам, которые разделяют нас».

В состав комиссии должны войти Архиепископ Албанский Анастасий, митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас), митрополит Принкипонисский Димитрий (Комматас), митрополит Каллист (Уэр), представитель Александийского Патриархата митрополит Мыса Доброй Надежды Сергий (Киккотис), архиепископ-митрополит Тырговиштский Нифон (Михэйцэ) и представитель Патриарха Московского. Кроме того, участвовать в комиссии могут и иерархи других Церквей.

«Темы межправославных встреч должны определяться Собранием наших Предстоятелей, после их присутствия и окончательного утверждения Священным Синодом каждой Поместной Церкви, исходя из древнего синодального установления Церкви, что мнение большинства должно преобладать», — считает владыка Серафим.

Он напомнил, что уже однажды «александрийцам и киприотам удалось примирить антиохийцев и иерусалимцев, чьи разногласия из-за небольшого прихода стали поводом не участвовать в работе исторического Святого и Великого Собора, который все Поместные Церкви готовили вместе более полувека».

По его словам, «в начале кризиса отношений между Фанаром и Москвой Александрия и Кипр настаивали на диалоге; когда этого не произошло, случилось то, что случилось. Сейчас мы находимся на этапе, когда должны возобладать благоразумие, смирение и любовь, уважение к традиции нашей Церкви, когда должно возобладать „мнение многих“, и тогда, при озарении Святого Духа, всё будет решено так, как должно быть».

Митрополит Серафим подчеркнул, что «сегодня в Украине существует автономная Церковь во главе с Митрополитом Онуфрием, которую признают десять Поместных Православных Церквей, автокефальная Церковь во главе с Епифанием, которую признают четыре Церкви, и так называемый Киевский патриархат, который, кроме групп старостильников, не признает ни одна из Поместных Православных Церквей».

«Ради украинцев и всех православных во всём мире это должно прекратиться, и с Божьей помощью и нашими молитвами должно быть найдено решение, которое объединит всех нас», — уверен владыка.

Русская линия