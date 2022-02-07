Русская линия
Сводка новостей от 7 февраля 2022

Владимир Легойда: Традиционные ценности России напрямую связаны с верой в Бога
В Русской Православной Церкви поддержали разработку проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая на заседании в Общественной палате, поддержал разработку проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и призвал включить упоминание веры в Бога в список традиционных российских ценностей, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В.Легойда пояснил, что «религиозные убеждения формировали национальное самосознание, традиции и ценности народов нашей страны, и без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл».

«Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями, больше ей просто неоткуда взяться. Как для культуролога, для меня этот тезис абсолютно очевиден», — пояснил он.

Владимир Легойда обратил внимание, что из документа в сегодняшней его редакции не следует, что религиозные организации имеют прямое отношение к вопросу традиционных ценностей российского общества. «В диалоге нам было сказано, что это само собой разумеется и имплицировано. Но мне кажется, что мы живём в эпоху, когда подразумеваемые вещи приводят к созданию проблем. Поэтому, всё-таки, нам кажется, что-то, что имплицитно заложено, должно быть эксплицировано в конечном варианте документа», — подчеркнул В. Легойда.

При этом представитель Церкви напомнил, что «разделяет принцип светскости как невмешательства государства и религиозных организаций в их внутренние дела и считает неприемлемым какие-либо угрозы дискриминации атеистов или нерелигиозных людей». Он также убеждён, что в этом представители Русской Православной Церкви согласны со всеми традиционными религиями России.

В. Легойда также указал на связь «Основ» с Конституцией РФ, где уже есть упоминание веры в Бога, добавив, что список ценностей по «Стратегии национальной безопасности», в котором вера в Бога не упоминается, не является закрытым и не исключает дополнений.

Русская линия

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Владимир Легойда: Традиционные ценности России напрямую связаны с верой в Бога
В Русской Православной Церкви поддержали разработку проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»...

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