Народный артист России Николай Бурляев приступил к съёмкам фильма «Боже, чувствую приближение Твоё» о режиссёре Андрее Тарковском, 90 лет со дня рождения которого исполняется в 2022 году. Картина будет посвящена значению религии в жизни советского кинематографиста, сообщает ТАСС.

«Я начал фильм, уже снял первые кадры на родине Тарковского в Завражье Костромской области, где он был рождён, на этих потрясающих волжских берегах и его крестили в храме. Дальше он переехал через Волгу в Юрьевец Ивановской области. <…> Я этот фильм делаю на основе моего исследования о Тарковском и на основе его дневников — это сочетание даст ту исповедальную ноту, которой я хочу добиться», — сообщил Бурляев.

Местом съёмки также станут Владимир и Суздаль, где Андрей Тарковский работал над фильмом «Андрей Рублев», в съёмках которого принимал участие сам Бурляев.

Как пояснил народный артист, название фильма «Боже, чувствую приближение Твоё» — взято из молитвы, написанной Андреем Тарковским в своём дневнике. По словам Бурляева, картина будет посвящена «религиозной сути» режиссёра. Фильм снимается студией «Золотой Витязь» при поддержке Минкультуры РФ. Бурляев участвует в работе над ним в качестве сценариста и режиссёра, его соавтором выступает лауреат Государственной премии Дмитрий Чернецов.

Работу над картиной планируется завершить до конца 2022 года. 4 апреля 2022 года исполнится 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского.

Андрей Тарковский (1932−1986) — советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных его фильмов — «Андрей Рублев», «Сталкер», «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгия».

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