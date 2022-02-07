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Сводка новостей от 7 февраля 2022

Памяти дорогого батюшки
В Псково-Печерском монастыре почтили память архимандрита Иоанна (Крестьянкина)…

На могиле архимандрита Иоанна (Крестьянкина)5 февраля 2022 года, в очередную годовщину со дня блаженной кончины отца Иоанна (Крестьянкина), митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Божественную литургию. Его Высокопреосвященству сослужили насельники монастыря и гости обители в священном сане, сообщает сайт Псково-Печерской обители.

Песнопения Литургии исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и хор обители под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились многочисленные прихожане обители и православные христиане, собравшиеся в этот день почтить память великого старца.

По сложившейся традиции перед началом Литургии митрополит Тихон благословил ношение подрясников студентам первого курса Псково-Печерской духовной семинарии.

По запричастном стихе владыка обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

По окончании богослужения братия и все богомольцы направились в Богом Зданные пещеры обители, где у могилы приснопоминаемого старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) была совершена заупокойная лития. На Успенской площади монастыря для всех богомольцев было организовано угощение.

Затем, по завершении трапезы в братской трапезной Псково-Печерского монастыря, собравшиеся духовные чада архимандрита Иоанна поделились воспоминаниями о дорогом их сердцу батюшке.

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Памяти дорогого батюшки
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