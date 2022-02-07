6 февраля 2022 года, в день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, в храме Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших, в Левашове, Божественную литургию совершил настоятель Князь-Владимирского собора, председатель епархиальной комиссии по канонизации протоиерей Владимир Сорокин, сообщает «Вода живая».

Отцу Владимиру сослужили настоятель храма протоиерей Роман Ковальский, клирик храма Виталий Капралов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры (Путиловского) протоиерей Владимир Гончаренко.

Среди молящихся были благотворители и попечители храма, родственники пострадавших в годы репрессий, прихожане Спасо-Парголовского храма.

Было прочитано послание Святейшего Патриарха Кирилла, посвященное 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской при изъятии церковных ценностей.

«Сегодня благодатный и спасительный день, — сказал отец Владимир в проповеди. — Какова история этого праздника? С одной стороны, он торжественный: Господь явил нам сонм мучеников и исповедников. С другой стороны, много печали: пострадало множество людей. Их арестовывали, ссылали, мучили и расстреливали. В этом году исполняется 100 лет с того дня, когда состоялся процесс по изъятию церковных ценностей. Здесь лежит синодик умученных православных христиан. Есть их фотографии и биографии. Это только на Северо-Западе. А сколько было умучено людей по всей стране! Невозможно всех сосчитать. Ещё предстоит много трудов. Не одно десятилетие уйдет, чтобы всех выявить. Это было испытание на прочность наших убеждений, поступков, качества жизни. Пострадавшие выдержали это испытание. Они сегодня, как сказано в молитве, пребывают в Царствии Небесном. Церковь причислила к лику святых уже почти две тысячи человек. Они есть в церковном календаре. Надеемся далее выявлять эти имена и прославлять их».

Настоятель поблагодарил духовенство и прихожан за совместную молитву, призвал верующих всегда молитвенно обращаться к новомученикам, а также поблагодарил отца Владимира за призываете многодетнюю деятельность по сохранению памяти о невинно пострадавших.

На мемориале была отслужена заупокойная лития.

Храм Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших, был возведен в 2017 году в память о жертвах сталинских репрессий, захороненных в Левашовской пустоши. 12 мая 2018 года малое освящение храма совершил Святейший Патриарх Кирилл. Великое освящение храма совершил 2 сентября того же года митрополит Варсонофий.

Левашовская пустошь — бывший тайный могильник НКВД, на территории которого покоятся более 45 тысяч человек, невинно пострадавших в годы репрессий. Из них более 800 священнослужителей, девять из которых причислены Церковью к лику святых. Это преподобномученик Арсений (Дмитриев), игумен Тихвинский, cвященномученики протоиереи Карп Эльб, Емелиан Панасевич, Иоанн Сарв, Александр Саульский, Николай Кулигин, иереи Василий Канделябров, Николай Дворецкий, преподобномученица игумения Иоанникия (Кожевникова).

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