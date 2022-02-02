27 января 2022 года в столице Эстонии Таллине началось восстановление часовни в честь великомученика Георгия Победоносца, которая посвящена памяти воинов Северо-Западной армии, в годы Гражданской войны сражавшейся против большевиков, сообщает Фома.Ru.

Чин на основание Георгиевской часовни в сослужении духовенства возглавил митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений. В церемонии принял участие мэр города Михаил Кылварт, отметивший, что для Эстонии является важным сохранение памяти о Северо-Западной армии.

«Многие таллинцы, в том числе и известные люди, поддержали инициативу восстановления часовни святого Георгия, а одним из вдохновителей был Евгений Томберг. По православной традиции, к восстановлению часовни привлекли пожертвования прихожан и благотворителей. Мы благодарим всех, кто принял близко к сердцу восстановление мемориала», — сказал глава города.

В ходе закладки часовни в её основание была заложена капсула времени, куда вложили закладную грамоту, чертежи часовни, свежий номер газеты «Postimees», январский номер газеты «Вести Пыхья-Таллинна», сувениры и монеты.

Сражавшаяся против большевиков Северо-Западная армия в конце 1919 года была вынуждена отступить на территорию Эстонии, где была разоружена и ликвидирована. В Эстонии в рядах СЗА началась эпидемия тифа. Несколько тифозных госпиталей располагались в таллинском районе Копли (Коппель). Умерших в них северо-западников хоронили на участке, прилегающем к Коппельскому лютеранскому кладбищу. По оценкам исследователей, в братских могилах было похоронено примерно 700 человек.

Георгиевская часовня была возведена в 1936 году на кладбище Северо-Западной армии в таллинском районе Копли по проекту архитектора Александра Владовского. Часовня посвящена памяти умерших в коплиских тифозных госпиталях северо-западников.

В конце 1940-х часовня была осквернена и разрушена, а находившаяся в ней икона великомученика Георгия Победоносца расстреляна, кладбище Северо-Западной армии уничтожено, а на его территории была построена электрическая подстанция.

Подготовка к воссозданию часовни началась около двух лет назад. Осенью 2021 года проект воссоздания мемориальной часовни, разработанный архитектурным бюро AB Ansambel по заказу Общества святого Георгия, был передан в Таллинскую мэрию. Город выделил необходимую для строительства сумму и провел тендер по выбору подрядчика.

В настоящее время возводятся стены часовни, и к концу лета 2022 года строительство должно завершиться. Георгиевская часовня восстанавливается в т. ч. и на добровольные пожертвования.

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