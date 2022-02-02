Росстат, наконец, подвёл демографические итоги за 2021 года, и они ожидаемо оказались неутешительными. В прошлом году естественная убыль населения составила 1,04 миллиона человек, сообщает портал «Реальное время».

В январе — декабре прошлого года смертность выросла на 15,1% и составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год — 2,124 миллиона человек). Рождаемость за этот же период снизилась на 2,3% и составила 1,4 миллиона человек.

В 2020 году естественная убыль населения России составляла 688,7 тысячи человек. В 2021 году она увеличилась почти вдвое, и если сохранятся всё те же тенденции, то наша страна окажется на грани полной катастрофы.

Тем временем, российские чиновники продолжают делать вид, что ничего страшного не происходит, и нынешние цифры связаны с коронавирусом, а не неэффективной демографической политикой правительства, которое продолжает финансировать аборты.

При этом бросается в глаза, что в прошлом году выросла не только смертность (что можно увязать с эпидемией), но и существенно снизилась рождаемость, что никак не объяснишь коронавирусом.

Русская линия