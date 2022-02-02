Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков) призвал всех неравнодушных русских людей помочь восстановить Всехсвятский храм древней Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер, сообщает РИА Новости</p>

«В епархии есть что посмотреть. Воссоздаётся Спасо-Преображенский собор в Твери. Впрочем, есть и много руинированных церквей. Например, в одном из главных монастырей региона — Нило-Столобенской пустыни — нет тёплого храма, в котором можно служить зимой. Главный храм — Богоявленскогий собор — летний, его трудно протопить. Надо восстановить разрушенный Всехсвятский храм и больничный корпус рядом, а также построить газовую котельную», — рассказал митрополит Амвросий.

По его словам, сейчас главный монастырь региона топится дровами. «Чтобы принять участие в восстановлении храма, можно обратиться в Тверскую епархию», — сказал владыка.

Мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь расположен в Тверской области на острове Столобный озера Селигер. Монастырь назван в честь преподобного Нила Столобенского, святого подвижника XVI века, который 27 лет провел на Столбном острове, живя в уединении и молитве. Считается, что святой спал стоя: опирался на деревянные крюки, вбитые в стену его кельи. Умер он в 1555 году, а в 1594 году на этом же острове возвели монастырь.

В начале XX века обитель стала одной из самых популярных в стране. В 1919 моду мощи Нила Столобенского вскрыли и перевезли в Знаменский монастырь города Осташков. А в 1928 году монастырь был закрыт. В советское время в разные годы в обители располагались колония для несовершеннолетних, лагерь для польских военнопленных, военный госпиталь, дом престарелых и турбаза. В 1991 году обитель передали Русской Православной Церкви. А в 1995 году мощи преподобного Нила перевезли из Осташкова в обитель.

Храм всех Святых был возведен в 1699—1701 годах. Это самый древний каменный храм монастыря. Во время постройки Богоявленского собора он заменял соборную церковь, в нём на это время были поставлены мощи преподобного Нила. Также Храм всех Святых назывался больничной церковью, так как в пристроенном корпусе прежде находилась монастырская больница.

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