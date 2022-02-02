Олег Салагай: «Каждый человек, который оказался в больнице, имеет по закону право на допуск к нему священника»

Минздрав России направил во все субъекты федерации и в федеральные органы исполнительной власти методические рекомендации по установлению порядка посещения священнослужителями пациентов в стационарах. В методических рекомендациях описан алгоритм посещения священником больного в стационаре от момента поступления соответствующей просьбы со стороны пациента или его представителей. Субъектам федерации и федеральным органам исполнительной власти предлагается принять на основе рекомендаций собственные нормативные акты, регулирующие порядок допуска священников в стационары, сообщает Диакония.Ru.

Методические рекомендации были разработаны Минздравом России при участии Синодального отдела по благотворительности по итогам международной конференции «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация», которая состоялась 6 октября 2021 года в рамках деятельности Совета при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. На конференции рассматривался опыт служения больничных священников (капелланов) и взаимодействие религиозных организаций с государством в России, США, Германии, Италии, Франции, Великобритании. Высокую оценку служения Русской Православной Церкви в «красных зонах» российских больниц на конференции дали директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Мы приветствуем Рекомендации Минздрава. Они крайне необходимы. В Конституции говорится о свободе вероисповедания, а в федеральном законе „Об основах охраны здоровья“ зафиксировано право пациента на допуск к нему священника, но на практике мы нередко сталкивались с тем, что священников не пускали к верующим пациентам, которые обращались с этой просьбой, — отметил председатель Синодального отдела по благотворительности, сопредседатель Совместной Комиссии Русской Православной Церкви и Министерства здравоохранения РФ епископ Верейский Пантелеимон. — Теперь, когда установлен единый порядок посещения священнослужителями пациентов стационаров, для тысяч верующих людей будет легче реализовать свое законное право на встречу со священником в больнице. Посещение священника помогает улучшить психологическое и духовное состояние верующих пациентов, священник поддерживает врачей и медицинских работников. Мы уверены, что утверждение такого порядка послужит улучшению состояния пациентов и поможет медикам в их благородном служении больным».

«Каждый человек, который оказался в больнице, имеет по закону право на допуск к нему священника. Но до сих пор отсутствовал механизм реализации этого права. На устранение этого пробела и для помощи регионам и направлены Методические рекомендации», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Ранее служение Церкви в больницах, в том числе в «красных зонах», получило поддержку президента России В.В. Путина, председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, заместительницы председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой.

Больничное служение Церкви в России активно развивалось до революции, практически при каждой больнице действовал свой храм. В советское время больничное служение священников было значительно ограничено. Сегодня духовная помощь пациентам медучреждений — одно из ведущих направлений социального служения Русской Православной Церкви. В Церкви издаются пособия, проводятся обучающие семинары для священников, организована пастырская помощь в период коронавируса.

На основе данных зарубежных исследований Синодальный отдел по благотворительности издал пособие «Зачем в больнице нужен священник?». В нем рассказывается о положительном значении деятельности священнослужителей (капелланов) в медицинских учреждениях, представлены данные о служении больничных капелланов в США, Великобритании, Франции, Германии, Италии.

В период пандемии в Русской Православной Церкви появились специальные группы священников для посещения и пастырской поддержки больных COVID-19. Просьбы о вызове священника к больному с коронавирусом принимаются круглосуточно по телефону: 8 800 70 70 222. Со 2 апреля 2020 года по 26 января 2022 года только в московском регионе священники из спецгруппы совершили 5179 выездов и посетили 57 больниц.

Кроме того, сотни православных волонтеров прошли специальные курсы и участвуют в уходе за пациентами COVID-стационаров Москвы.

Русская линия